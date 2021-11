A carregar o vídeo ...

O internacional português Tiago Rocha, que veste as cores do Grand Nancy, no campeonato francês de andebol, foi protagonista de uma expulsão aos 30 segundos de jogo, na partida diante do Dunkerque. O pivô tentou bloquear um remate de um adversário e atirou-o ao chão. Vejas as imagens. (Vídeo Twitter)