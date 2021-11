A carregar o vídeo ...

Tiago Tomás considera que a equipa do Sporting "está melhor do que na época passada". Numa sessão de autógrafos no 'El Corte Inglés', em Lisboa, na companhia dos também sportinguistas Travante Williams (basquetebol) e Zicky (futsal), o jovem avançado garantiu estar totalmente recuperado dos problemas físicos e abordou a ausência dos convocados para a Seleção de sub-21.