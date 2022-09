TikToker fez um 'túnel' a Ronaldinho e o brasileiro não gostou

A carregar o vídeo ...

Ronaldinho foi convidado de 'gala' da Circus Cup, um evento promovido entre o Standard Liège e o KAA Gent, dois clubes belgas, que teve lugar ontem [quinta-feira]. O ex-internacional brasileiro regressou aos relvados para uma partida de exibição que contou com milhares de pessoas nas bancadas do Ghelamco Arena, casa do KAA Gent, tendo ainda distribuído autógrafos logo após o apito final no relvado. Na ida para os balneários, uns criadores de conteúdo para o TikTok quiseram pregar uma partida ao 'Bruxo' e fazê-lo provar do 'veneno' que tantas vezes Ronaldinho deu aos seus antigos adversários com... um túnel. Ronaldinho Gaúcho não reagiu bem e um dos visados revelou, posteriormente, ter sido mesmo pontapeado pelo ex-internacional. "Ele pontapeou-me", escreveu num dos comentários destacados na mais recente publicação de Ferjani Safi, o autor da 'maldade'.