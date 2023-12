«Tira aí uma foto bem tirada!»: Abel Ferreira conhece Ronaldo e nem quer acreditar

A carregar o vídeo ...

Apesar de ter conquistado mais um título do Brasileirão esta madrugada e de se ter, nos últimos anos, tornado numa das maiores figuras do futebol naquele país, é caso para dizer que ainda há situações que deixam Abel Ferreira 'sem jeito'. O treinador português do Palmeiras conheceu Ronaldo Nazário, antigo avançado e dono do Cruzeiro, e a sua reação... diz tudo. "Só queria fazer duas coisas: ser campeão e tirar uma foto com o Ronaldo", atirou o técnico, visivelmente emocionado. (: TNT Sports Brasil)