Tiros à porta do hotel e viagem alucinante até ao aeroporto: como Marrocos de Taarabt viveu golpe de estado em Conacri

A seleção de Marrocos, onde se encontrava Adel Taarabt, viveu ontem momentos de tensão quando foi obrigada a ficar retida no hotel devido a um golpe de estado em andamento na Guiné-Conacri. Este vídeo dá a perspetiva dos jogadores marroquinos, que ouviam os tiros perto do local onde estavam hospedados, assim como da viagem que se seguiu até ao aeroporto de Conacri, com milhares nas ruas...