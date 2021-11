Tiroteio interrompe jogo no Rio de Janeiro: todos fogem e abrigam-se onde podem

A carregar o vídeo ...

A inusitada situação aconteceu durante o jogo entre o Serra Macaense e o Carapebus, na série B1 do campeonato de sub-20 do Rio de Janeiro. A partida estava interrompida na segunda parte - o guarda-redes de uma das equipas estava a ser assistido - quando teve início um tiroteio fora do estádio. O som dos projeteis foi bem audível e os jogadores, equipas médicas e técnicas refugiaram-se onde puderam, com medo das balas perdidas. (Vídeo Twitter)