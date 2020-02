Tite não tem dúvidas: «É muito tranquilo e fácil trabalhar com o Neymar»

A carregar o vídeo ...

Pode-se dizer que Tite é um verdadeiro apreciador de Neymar, quer pelas suas qualidades profissionais como enquanto ser humano. O selecionador do Brasil revelou, esta quinta-feira, num evento em Bilbau com a presença de vários treinadores, que é "muito tranquilo e fácil" trabalhar com o avançado do Paris Saint-Germain, elogiando a relação do internacional canarinho com todos os colegas de equipa. [Vídeo: Omnisport]