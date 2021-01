A carregar o vídeo ...

"Dia complicado hoje, dunas muito complicadas e difíceis de transpor", comentou Mário Patrão, piloto português da KTM que falha esta 43.ª edição do Dakar por estar a recuperar de uma fratura no fémur. As imagens mostram bem as dificuldades que Toby Price, campeão mundial australiano e primeiro líder da geral de motos este ano, enfrentou na 2.ª etapa da prova, que decorre na Arábia Saudita.