Todibo vestiu a camisola do Benfica ao som do hino da Champions para estrear a PS5

Os problemas físicos ainda não permitiram a Jean-Clair Todibo estrear-se pelo Benfica, mas o defesa francês parece já estar pronto a mostrar as suas qualidades nos vídeojogos. Esta segunda-feira, através do Instagram, o jogador cedido pelo Barcelona partilhou um vídeo no qual surge equipado a rigor, com a camisola das águias, preparando-se para estrear a sua novíssima PS5... ao som do hino da Champions.