A Liga Portugal e a Direção-Geral de Saúde lançaram, este sábado, uma campanha conjunta de prevenção e combate ao coronavírus (COVID-19). Alex Telles, lateral-esquerdo do FC Porto, Cláudio Ramos, guarda-redes do Tondela, Fábio Martins, extremo do Famalicão, André André, médio do Vitória de Guimarães, e Pizzi, médio do Benfica, são os protagonistas da mensagem partilhada.