Tom Brady 'abusou' na festa do título da NFL e até precisou de ajuda para andar

Tom Brady comandou os Tampa Bay Buccaneers ao triunfo no Super Bowl e conquistou o seu sétimo título da carreira na NFL. Após a loucura nas horas seguintes ao encontro, esta quarta-feira os jogadores dos Bucs voltaram a reunir-se para nova celebração, desta vez no rio Hillsborough, no centro de Tampa. Acompanhados pelas famílias, os craques festejaram a preceito e no final o quarterback de 43 anos precisou de ser ajudado para caminhar enquanto descia do barco. Caso para dizer que a festa foi de arromba... [Vídeo: Twitter].