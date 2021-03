Tom Brady 'invade' entrevista de Gisele Bündchen e 'arranha' português

A carregar o vídeo ...

Gisele Bündchen deu uma entrevista ao programa 'Conversa com Bial', da Globo, mas acabou por ser o marido a dar show. Tom Brady não se poupou nos elogios à manequim brasileira e até 'arranhou' umas palavras em português. "Percebo melhor [português] do que falo. Quando ela fala com as crianças, entendo bem. Mas não sou muito bom a comunicar. Costumo dizer que falo duas línguas: inglês e futebol americano", afirmou aquele que é um dos melhores quarterbacks de sempre