Tom Coronel sofre violento acidente no Dakar e chega ao final da etapa... sem uma roda

O holandês Tom Coronel sofreu este sábado, na fase final da sétima etapa do Dakar'2023, um acidente bastante violento que deixou o seu Century CR6 bastante danificado. O vídeo do impacto, captado a partir do carro, mostra bem a violência, mas as imagens seguintes, que mostram como ficou o bólide, são ainda mais impactantes. Apesar do aparato, Coronel acabou a etapa - rebocado por um camião a alta velocidade -, perdendo 30 minutos por conta deste acidente. Acabou em 39.º a tirada do dia.