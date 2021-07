A carregar o vídeo ...

Aos 49 anos, Zinedine Zidane continua a mostrar uma qualidade técnica de fazer inveja a muitos jogadores no pico da carreira. Atualmente no desemprego, depois de ter saído do comando técnico do Real Madrid, o antigo internacional francês esteve a jogar futsal com os filhos e outros familiares, mostrando os seus dotes.