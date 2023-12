A carregar o vídeo ...

Comentador afeto ao Real Madrid, Tomás Roncero lançou esta terça-feira mais polémica para o ar em Espanha, ao revelar que, quando João Félix estava no Benfica, Jorge Mendes terá proposto o jogador aos merengues e que, em privado, o empresário dizia que o então jovem do Benfica era fã do clube... e não do At. Madrid. A revelação de Roncero foi feita no programa 'El Bar', da Cadena SER.