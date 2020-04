Tomás Tavares: «Não podemos parar»

A carregar o vídeo ...

Tomás Tavares foi o mais recente interlocutor da rubrica ‘Não vá, telefone’ levada a cabo pelo Benfica. Desta feita, o jogador dos encarnados estabeleceu uma vídeochamada com Maria do Rosário e António, dois benfiquistas na casa dos 70 anos e casados há quase cinco décadas. O lateral português revelou durante a conversa que o trabalho árduo mantém-se mesmo fora do Seixal. "Temos treinado muito em casa, não podemos parar", vincou o jogador, de apenas 19 anos, ao casal abrangido pelo projeto ‘Walking Football’, da Fundação Benfica, que promove o envelhecimento ativo e a integração social. [Vídeo: Benfica]