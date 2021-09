A carregar o vídeo ...

Nuno Mendes saiu para o PSG após dez anos na formação do Sporting. O exemplo do retorno e desportivo do lateral feito em Alvalade foi um dos temas da entrevista Record a Tomaz Morais, diretor do futebol de formação. Uma entrevista que não pode perder em Record Premium e este sábado na edição impressa.