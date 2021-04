Tondela 'reclama' wild card ao Estoril Open para quarteto do plantel

A carregar o vídeo ...

"Millennium Estoril Open há por aí um para os nossos craques do ténis? Eles merecem". Foi desta forma que o Tondela 'pediu' à organização do torneio, que decorre entre este sábado e 2 de maio no Clube de Ténis do Estoril, um wild card, num vídeo onde

os jogadores Pedro Augusto, Tiago Almeida, Jaume Grau e Filipe Ferreira exibem os seus dotes para o ténis. [Vídeo: Facebook CD Tondela].