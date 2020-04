A carregar o vídeo ...

Para assinalar a sexta época de parceria com a 'CDT Equipamentos Desportivos', o Tondela publicou, esta tarde, um curto vídeo, onde são exibidos os equipamentos principais desde a temporada 2014/15. Para os adeptos auriverdes, são cores que significam os anos mais gloriosos da história do clube, correspondendo ao título de campeão da 2ª Liga e a cinco épocas seguidas no convívio dos grandes. [Vídeo: Tondela]