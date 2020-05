A carregar o vídeo ...

No Dia Internacional da Família, o Tondela também se quis associar ao âmbito da data e mostrou a sua família... Num vídeo com os jogadores a agradecer o apoio dos adeptos num final de um jogo desta temporada, ouvem-se os cânticos da 'Febre Amarela', claque do clube, e a sintonia entre equipa e bancada. "Juntos somos uma família", concluíram, assim, os beirões, em forma de lema.