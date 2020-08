A carregar o vídeo ...

Toni já fez as primeiras jogadas no xadrez das glórias do Benfica, tabuleiro que vai fazer os adeptos dos encarnados recordar os velhos tempos. A velha glória das águias até lembrou uma história curiosa a propósito da figura que lhe 'tocou' neste jogo. Mais uma grande iniciativa do nosso jornal, grátis a partir de 10 de agosto.