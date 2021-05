A dupla Bruno Fernandes-Cavani volta a funcionar no Manchester United. Após passe de De Gea, o médio português tocou na bola de calcanhar e assistiu o uruguaio que, a mais de 40 metros da baliza, viu o guarda-redes do Fulham adiantado e abriu o marcador em Old Trafford aos 15 minutos. [Vídeo: VSports]