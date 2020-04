Toques na passadeira e bowling no corredor: quarentena de Candreva continua em grande

A carregar o vídeo ...

É certo que Antonio Candreva tem todas as condições para o fazer de uma forma bem mais tranquila do que o comum dos cidadãos, mas a verdade é que o jogador do Inter Milão está a conseguir, com pequenas coisas, mostrar que o período de confinamento pode ser bem passado. Depois de outros vídeos que foi partilhando, como os treinos com a sua mulher ou as brincadeiras com a filha, o extremo decidiu agora dar um novo uso à passadeira e também ao corredor da sua casa... E por aí, ainda precisa de ideias para se divertir?