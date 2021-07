A carregar o vídeo ...

No domingo o torneio de basquetebol masculino ficou marcado por uma chocante vitória da França sobre os Estados Unidos, mas houve outro facto nesse encontro que deu que falar. Aconteceu ao intervalo, com a entrada em cena de um robot, que se desafiou a tentar encestar. Conseguiu-o de 2 pontos, depois na linha de 3 e, imagine-se, do meio campo. E sem espinhas!