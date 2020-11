Torcida Verde celebra aniversário e deixa recado

A carregar o vídeo ...

A claque Torcida Verde assinalou esta quarta-feira o seu 36.º aniversário com uma publicação nas redes sociais na qual anexou um vídeo com música dos Xutos & Pontapés. Nesse vídeo, no qual mostra alguns momentos de apoio ao clube, o grupo de adeptos leoninos apresenta ainda a mensagem "Dos camarotes, das superiores ou das centrais todos Sportinguistas, todos iguais, diferentes maneiras de sentir a mesma coisa." O Sporting, refira-se, deixou uma mensagem de parabéns à Torcida Verde também nas redes sociais.