'Torcida Verde' evoca a história do Sporting no dia do 115.º aniversário do clube

A carregar o vídeo ...

A claque 'Torcida Verde' celebrou os 115 anos de existência do Sporting com um vídeo em que evoca a longa história do clube. "Grande Sporting Clube de Portugal, 115 anos! O grande Sporting Clube de Portugal celebra no dia 1 julho, a data oficial do seu aniversário. No presente ano 2021, passam cento e quinze anos de história impar do desporto nacional e internacional. Uma data evocada por adeptos para adeptos com memória. Uma história construída ao longo de 115 anos, na qual os atletas/ adeptos foram desde 1906 o centro da sua acção! 'Outros tempos' dirão os tempos 'modernos'. É em nome desses tempos idos que os verdadeiros adeptos continuam a saga iniciada por um punhado de adeptos idealistas no ano 1906! Sporting dos adeptos!", escreveu a claque no Instagram.