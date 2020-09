Torcida Verde mostra primeiro vídeo de projeto mundial

A carregar o vídeo ...

A Torcida Verde está a participar no projeto ‘Footbal belongs to the People’, iniciativa de âmbito mundial que junta 141 grupos de Ultras e Torcidas e revelou esta terça-feira o primeiro vídeo. "A iniciativa pretende ser património dos Ultras e adeptos que se identifiquem com a AUTENTICIDADE da iniciativa.

Continuamos a trabalhar para que este seja o primeiro de outros vídeos e iniciativas no âmbito da intemporal iniciativa "FOOTBALL BELONGS TO THE PEOPLE". Mais que um orgulho esta iniciativa significa mais uma das muitas batalhas travadas pela Torcida Verde. De todas as mensagens recebidas perdurará como inesquecível 'Obrigado por resistirem!'. Uma mensagem que nos remeteu para a frase 'Resistir é vencer, doa a quem doer!', uma das muitas censuradas pelos agentes do futebol negócio...", pode ler-se no texto que acompanha o vídeo na publicação do Instagram