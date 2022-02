Tornou-se jogador na Holanda e agora dá nas vistas na Luz: a ascensão de Vertonghen no Ajax

Jan Vertonghen completou a formação no Ajax, emblema no qual ingressou em 2003, e em 2005/06 estreou-se pela equipa principal do conjunto holandês. No total foram seis as épocas em que o agora central do Benfica representou a formação de Amesterdão, com alguns títulos à mistura, antes de rumar ao Tottenham em 2012/13. Veja (ou recorde) a ascensão do internacional belga, de 34 anos, no Ajax. [Vídeo: One Football]