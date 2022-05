A carregar o vídeo ...

No passado sábado, o Torreense bateu o V. Guimarães por 3-0 e garantiu a subida à Liga SABSEG, 24 anos depois da última participação. A equipa do Oeste abriu as portas e mostra a todos os bastidores, o antes, o durante e o depois de um dos jogos mais marcantes da história do clube.