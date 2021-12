Toto Wolff: «Penso que tanto eu como Hamilton nunca vamos conseguir ultrapassar isto»

A carregar o vídeo ...

Toto Wolff falou publicamente, pela primeira vez, sobre os eventos que marcaram o final do Grande Prémio de Abu Dhabi, que coroou Max Verstappen o novo campeão mundial de Fórmula 1. Em declarações à 'Sky Sports', o chefe executivo da Mercedes disse que tanto para ele como para Lewis Hamilton será muito difícil ultrapassar o resultado final de toda a temporada, referindo que o evento que decorreu no Circuito de Yas Marina ainda lhe parece "um pesadelo" quando recorda as decisões finais do diretor de corrida, Michael Masi.