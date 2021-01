Tottenham-Brentford: Hojbjerg queria reentrar com um enorme corte na perna mas Mourinho não deixou

A carregar o vídeo ...

Faltavam apenas cinco minutos para o final do Tottenham-Brentford, partida que os spurs venceram por(resultado que já se verificava na altura do lance), quando Hojbjerg sai das quatro linhas com a canela da perna esquerda aberta. Apesar do escasso tempo de jogo e da gravidade da ferida, o médio-centro dinamarquês queria regressar ao jogo, mas Mourinho impediu-o, colocando-se à frente do jogador e ordenando-o que fosse receber tratamento.