Tottenham ensina como lavar as mãos: basta ver estes dois golaços de Son

A carregar o vídeo ...

Com o planeta a braços com uma crise de saúde, são vários os clubes que tentam sensibilizar os seus adeptos a terem comportamentos responsáveis para tentar travar o coronavírus. Um deles foi o Tottenham, que esta terça-feira recorreu às redes sociais para mostrar como se pode prevenir o contágio: basta lavar as mãos durante 20 segundos, o mesmo tempo que será necessário para ver dois golaços de Son Heung-min...