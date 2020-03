A carregar o vídeo ...

O Tottenham continua empenhado em sensibilizar para a necessidade de lavar as mãos neste período de crise de saúde pública devido ao coronavírus e esta sexta-feira, nas redes sociais, lançou mais um vídeo no qual relembra que são necessários apenas 20 segundos para o fazer de forma correta. E tudo isto enquanto pode ver os dois golos de Dele Alli diante do Chelsea...