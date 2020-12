A carregar o vídeo ...

Depois de ter partilhado o vídeo da chamada feita por Jan Vertonghen a 'reclamar' a assistência no golo vencedor do Prémio Puskas, o Tottenham foi mais longe e até fez uma edição especial para enaltecer a ação do atual jogador do Benfica no tento de sonho de Son Heung-Min.