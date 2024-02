A carregar o vídeo ...

Desacatos nas ruas de Toulouse horas antes do encontro entre a equipa daquela cidade francesa e o Benfica, para a segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Grupo de adeptos não identificados arremessou cadeiras e mesas contra a montra do café 'The Danu'. [Vídeo: Hooligans.cz]