Tour'2022: o incrível momento em que Fabio Jakobsen evita o 'corte' por... 18 segundos

Depois do colega de equipa Michael Morkov e do espanhol Marc Soler, Fabio Jakobsen esteve esta quarta-feira muito perto de ser 'cortado' do Tour'2022 por chegar fora do controlo. O dinamarquês da Quick-Step Alpha Vinyl conseguiu escapar por apenas 18 segundos e a forma como foi 'puxado' pelos seus colegas e diretores no término da etapa 17 diz tudo. Jakobsen sobreviveu mais um dia... Só faltam quatro!