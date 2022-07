Tour'2022: Toms Skujins carregou 10 bidons e até a Ryanair foi obrigada a comentar

A carregar o vídeo ...

Em dia de descanso do Tour'2022, é hora de dar destaque aos heróis menos destacados do pelotão, os gregários. São eles os encarregues de puxar os líderes, mas também de carregar bidons de água para distribuir pelos colegas. E neste último particular não parece haver concorrência à altura do letão Toms Skujins, da Trek-Segafredo, que de uma vez só conseguiu encontrar espaço para levar 10 (!).A situação, refira-se, até foi comentada nas redes sociais pela companhia aérea Rynair, que puxou da imaginação para abordar o assunto. "Um voo doméstico", escreveu a low cost, num alusão tanto aos voos domésticos que opera, mas também à função de 'Domestique', os gregários no ciclismo.