No habitual 'meínho' antes do último treino de preparação do Chelsea para a receção ao Bayern Munique, nos 'oitavos' da Liga dos Campeões, César Azpilicueta mostrou que não estava para brincadeiras e nem o treinador Frank Lampard escapou ao empenho do defesa e capitão dos blues. [Vídeo: Omnisport]