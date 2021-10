A carregar o vídeo ...

Nos últimos dias muito se tem falado de Icardi e Wanda Nara por culpa de uma suposta traição do jogador. O popular Ibai Llanos esteve à conversa do Piqué, na antecâmara do duelo do Barcelona frente ao Dínamo Kiev na Champions, e além da provocação que fez ao central por causa do Benfica também puxou este assunto.