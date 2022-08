Trailer da série do At. Madrid promete e traz promessa de João Félix

A carregar o vídeo ...

Estreia a 8 de setembro a segunda temporada da série da Amazon dedicada ao At. Madrid, um título que promete bastante. Esta quinta-feira, nas redes sociais, os colchoneros lançaram um pequeno trailer, que conta até com uma espécie de promessa por parte de João Félix. "O que quero é dar a este clube coisas que ele ainda não ganhou", disse o português, num momento no qual passava pela recuperação da lesão que sofreu na parte final de 2021/22.