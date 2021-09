Tramou Rui Vitória e começou conferência de imprensa a... abrir cervejas

A carregar o vídeo ...

Pouco depois de ter ganho em casa do Spartak Moscovo, e ter deixado Rui Vitória com vida mais complicada na Liga Europa, o técnico do Legia Varsóvia estava naturalmente bastante bem humorado. De tal forma que, chegado à conferência de imprensa, Czesçaw Michniewicz tratou de abrir duas garrafas de cerveja que estavam na mesa, mostrando até uma destreza de assinalar na arte de abri-las... O clube polaco aproveita a dica e nas redes sociais lembrou o célebre episódio de Cristiano Ronaldo no Euro'2020.