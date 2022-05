Travante Williams 'deu show' nas bancadas do Jamor antes de invadir relvado

A carregar o vídeo ...

Travante Williams e Shakir Smith quiseram festejar com a equipa feminina do Sporting que ganhou ontem a Taça de Portugal e invadiram o relvado do Estádio Nacional! Os dois basquetebolistas do Sporting ainda fugiram mas acabaram por ser apanhados pelos seguranças . Tudo sucedeu após o apito final no 2-1 sobre o Famalicão. Facto é que antes, nas bancadas do Jamor, Travante deu show a cantar ou a tirar selfies com os muitos adeptos que lhe pediam... [Vídeo Twitter]