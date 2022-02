Zsolt Low, treinador-adjunto do Chelsea que assumiu a equipa de ausência de Tuchel que está infetado com Covid-19, perspetivou a final do Mundial de Clubes contra o Palmeiras e Chelsea, que diz ter "um grande treinador" e realçou esperar uma grande presença de adeptos brasileiros nas bancadas em Abu Dhabi no sábado. [Vídeo: One Football]