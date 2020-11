A carregar o vídeo ...

Giuseppe Raffaele, treinador do Catania, foi suspenso por quatro jogos após ser expulso na receção ao Vibonese, para a 8.ª jornada do grupo C da Serie C italiana. Já nos descontos, o técnico evitou um potencial ataque perigoso do adversário e não esteve com meias medias. A verdade é que conseguiu segurar o triunfo da sua equipa por 2-1... [Vídeo: Twitter[