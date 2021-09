Treinador atira a ex-jogador do FC Porto: «Vai emagrecer que estás gordo!»

A carregar o vídeo ...

Walter, ex-jogador do FC Porto que agora representa o Botafogo-SP na Série C do Brasil, foi ofendido pelo treinador do Figueirense num jogo em que se gerou grande confusão. "Vai emagrecer, Walter, que estás gordo", atirou Jorginho, técnico do Figueirense, que foi expulso e no final pediu publicamente desculpas ao jogador e à sua família. O médio reagiu e também viu o cartão vermelho. Refira-se que Argel, ex-central do Benfica, era o treinador do Botafogo-SP e foi despedido depois deste encontro, que a sua equipa perdeu, por 2-1. (Vídeo Twitter)