A Associação de Futebol da Zâmbia decidiu suspender o treinador de guarda-redes do Forest Rangers Football Club, Charles Chileshe, por "conduta antidesportiva", no jogo da 13.ª jornada do campeonato daquele país, frente ao Prison Leopards. A cena foi filmada e gerou desde logo a indignação de quem assistiu.