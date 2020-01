Treinador do AC Milan destaca papel de Ibrahimovic: «Pode ajudar a equipa a crescer»

A carregar o vídeo ...

Stefano Pioli, treinador do AC Milan, considerou que a chegada de Ibrahimovic ao emblema rossoneri vai ajudar a equipa a crescer e defendeu que o avançado sueco é um jogador de primeira categoria. Recorde-se que Zlatan se estreou a marcar este sábado com a camisola do AC Milan após o seu regresso ao clube, ao fazer o segundo golo do triunfo por 2-0 frente ao Cagliari.