Apesar de não se sentir confortável a falar de jogadores que não pertencem às suas equipas, Hans-Dieter Flick, treinador do Bayern Munique não perdeu a oportunidade para elogiar Jadon Sancho, jovem extremo do Borussia Dortmund. "É um jogador com um talento e qualidade enorme", atirou o técnico dos bávaros. [Vídeo: Omnisport]