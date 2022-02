Treinador do Brentford e o ingresso de Eriksen: «Está muito satisfeito por voltar a fazer o que gosta»

Thomas Frank, treinador do Brentford, comentou esta terça-feira a integração de Christian Eriksen no Brentford e revelou que o internacional dinamarquês está muito satisfeito por voltar a poder jogar futebol. O médio, de 29 anos, ainda recupera a melhor forma devido à paragem cardiorrespiratória que sofreu durante um jogo da seleção dinamarquesa no Euro'2020, mas Frank acredita que em poucas semanas voltará ao normal. [Vídeo: One Football]