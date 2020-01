A carregar o vídeo ...

O mundo do futebol está rendido a Cristiano Ronaldo depois do golaço marcado diante da Sampdoria e até mesmo da Alemanha chegam elogios ao português. Lucien Favre, técnico do Borussia Dortmund, destacou o trabalho do português e assumiu que não é coincidência este ser tão bem sucedido mesmo com 34 anos. (Vídeo: Omnisport)